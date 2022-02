Operação da PM na Cidade Alta - Arquivo / Agência O Dia

Publicado 04/02/2022 07:54

Rio - Equipes do Centro de Operações Especiais (COE), em conjunto com policiais do 16°BPM (Olaria) retornaram às comunidades Cidade Alta, Pica-pau e Cinco Bocas, na Zona Norte, para mais um dia de operação nesta sexta-feira. A PM atua nas localidades desde terça-feira (04), quando um adolescente , que estava no carro com a mãe, foi baleado ao entrar no local por engano. O jovem foi internado em estado grave no Hospital Getúlio Vargas, na Penha.