Mãe do rapaz, Alexssandra Nascimento diz que ouviu pelo menos dois disparos de arma de fogoReprodução / TV Globo

Publicado 02/02/2022 13:57 | Atualizado 02/02/2022 14:30

Rio - Alexssandra Nascimento, mãe de Caio Douglas Nascimento, baleado na cabeça na Cidade Alta, em Cordovil, na Zona Norte do Rio, na tarde de terça-feira (1), diz que ouviu pelo menos dois tiros no momento em que o filho foi atingido por um disparo. Ela estava dirigindo o carro com Caio no carona quando entrou por engano em um dos acessos à comunidade, e não percebeu, no primeiro momento, que ele havia sido ferido. O adolescente está em estado grave no Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha.

Alexssandra vinha de Magé e seguia para Irajá, onde mora. Na Estrada do Porto Velho, ela errou um dos caminhos e entrou na Cidade Alta. "Quando eu entrei com meu carro, ouvi um tiro. Olhei para a frente e disse: 'Caio, o cara deu um tiro'. Mas ele deu um tiro para cima. O cara deu um outro tiro e acertou meu carro. Eu falei: 'Abaixa, Caio'. Nós abaixamos. Comecei a orar e continuei dirigindo. Aí ele respondeu: 'Estou abaixado'. No fim da rua, vi a linha do trem e dobrei à esquerda. Quando olhei para ele de novo, vi que o tiro havia acertado a cabeça dele", disse Alexssandra ao 'RJ1', da TV Globo.

Caio Douglas do Nascimento, que se apresentaria nesta quarta (2) no alistamento militar obrigatório, está no CTI do Getúlio Vargas. A mãe não se feriu.