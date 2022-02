Hospital Estadual Getúlio Vargas - Arquivo O Dia

Hospital Estadual Getúlio VargasArquivo O Dia

Publicado 02/02/2022 07:25

Rio - Segue grave o estado de saúde do adolescente Caio Douglas do Nascimento, de 17 anos, baleado na cabeça na tarde de terça-feira (1) em Cordovil, Zona Norte do Rio. A mãe de Caio dirigia o carro quando entrou por engano na comunidade de Cidade Alta, e o veículo foi alvejado.

Caio está internado no Centro de Tratamento Intensivo (CTI) do Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha. Já a mãe não se feriu.

Nesta quarta (2), a Polícia Militar realiza uma operação nas comunidades da Cidade Alta, Pica-Pau e Cinco Bocas . Segundo o tenente-coronel Ivan Blaz, porta-voz da PM, o objetivo da ação é localizar os responsáveis pelo tiro que baleou Caio.

"Essa operação foi motivada por conta de um ato de violência contra um cidadão de bem ontem. Uma senhora junto com o seu filho entraram em um acesso de forma errada e o jovem foi baleado. É uma situação revoltante e a gente não pode tratar como natural", afirmou Blaz em entrevista ao 'Bom Dia Rio'.

No início da manhã houve um intenso confronto entre policiais e traficantes. No momento, os trens da SuperVia circulam somente da Central até a Penha no ramal Saracuruna.