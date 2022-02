Maria Prestes, viúva do líder comunista Luís Carlos Prestes - Divulgação

Publicado 06/02/2022 08:42 | Atualizado 06/02/2022 08:50

Rio - O corpo de Maria Prestes, viúva do líder comunista Luís Carlos Prestes, é velado no Palácio Tiradentes, pertencente à Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), no Centro do Rio, na manhã deste domingo. Às 15h, o corpo será cremado no Memorial do Carmo, no Caju, Zona Portuária da cidade. O velório, que iniciou às 8h, acontece na antiga sede da Câmara dos Deputados, onde seu marido fez diversos discursos em sua vida parlamentar.

O ex-presidente Lula lamentou a morte de Maria e relembrou sua trajetória. "Dona Maria Prestes foi uma militante política das causas populares por toda a vida. Junto ao marido, Luis Carlos Prestes, enfrentou a perseguição e o exílio. Nos seus 92 anos de vida inspirou gerações de lutadores. Meus sentimentos aos seus familiares, amigos e companheiros."

Nas redes sociais, a socióloga e cientista política Ana Prestes também lamentou a morte da avó. "Partiu uma grande brasileira. Dona Maria Prestes, que também foi Maria do Carmo ou Altamira ou todos os nomes que precisasse usar para seguir lutando por liberdade, democracia e justiça social. Uma comunista orgulhosa de sua luta e a mais maravilhosa avó que alguém poderia ter".