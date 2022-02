Domingo (6) será de tempo instável por conta do calor e da elevada disponibilidade de umidade - Fábio Costa/Agência O Dia

Domingo (6) será de tempo instável por conta do calor e da elevada disponibilidade de umidadeFábio Costa/Agência O Dia

Publicado 06/02/2022 07:31 | Atualizado 06/02/2022 07:57



Rio - A cidade do Rio retornou ao estágio de normalidade às 2h30 deste domingo, devido à ausência de previsão de chuva moderada para as próximas 3 horas. No entanto, é esperada chuva moderada a forte, acompanhadas de raios para tarde. No sábado (5), o Centro de Operações da Prefeitura do Rio informou que o município havia entrado em estágio de mobilização às 15h30 devido à previsão de pancadas de chuva moderada a forte.

O domingo será de tempo instável por conta do calor e da elevada disponibilidade de umidade. O dia começa com céu parcialmente nublado, passando a nublado, e há previsão de chuva. Os ventos estarão moderados ao longo do dia e as temperaturas permanecerão estáveis em relação ao dia anterior, com mínima de 23°C e máxima de 38°C.

O estágio de normalidade, primeiro em uma escala de cinco, significa que não há ocorrências de grande impacto. Neste estágio, podem ocorrer pequenos incidentes, mas que não interfiram de forma significativa na rotina do cidadão.