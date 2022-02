Animais abandonados - Reprodução/pinterest

Animais abandonadosReprodução/pinterest

Publicado 06/02/2022 05:00

Rio - Dois casos recentes de abandono foram assunto no Rio: os pets abandonados em uma rua do Rio Comprido e o abandono de um cachorro, na terça-feira, em Volta Redonda. A má notícia é que há muitos casos de animais abandonados e que nem chegam a ser noticiados porque não há testemunhas ou vídeos. A boa notícia é que essa é uma luta de todos, porque no Brasil, abandonar ou maltratar animais é crime. E a pena prevista para isso é de reclusão de 2 a 5 anos, multa e proibição de guarda dos animais vitimados. A pena é aumentada de um sexto a um terço se o crime causa a morte do animal.

Se você presenciar casos de abandono ou maus-tratos a cachorros, gatos, cavalos ou qualquer outro bicho, o primeiro passo é socorrer o animal. Provavelmente, ele estará com fome, sede ou machucado. Em seguida denunciar o caso e procurar um abrigo - definitivo ou temporário - para o bichinho.

"Aqui no bairro, tem aparecido muitos cachorros abandonados. Eles não fugiram, foram largados, porque estão de coleira", comenta o estofador Rogério Casemiro da Silva, morador da Vila da Penha. Ele mesmo, junto com a esposa, Solange Brabo Cardoso, já resgatou sete bichinhos. O último foi largado na esquina da rua deles, no fim do ano. Bem idoso, magrinho - e triste -, passou por um período de adaptação e vermifugação antes de poder ficar na mesma área que os outros.

"Muita gente abandona cachorro idoso, que corre o risco de ser atropelado, por exemplo", lamenta Rogério, enquanto o vira-lata Orelha - agora bem mais feliz - acompanha a entrevista sobre sua nova vida.

A Secretaria Especial de Promoção e Defesa dos Animais do Rio pode ser acionada pelo telefone 1746. O Ibama possui a Linha Verde, quando a denúncia é sobre animais silvestres. Telefone: 0800 61-8080 ou pelo e-mail [email protected] No caso específico de maus tratos, o Disque Denúncia também recebe chamados pelo 2253-1177.