Bombeiros foram acionados por volta de 15h30 - Reprodução

Publicado 07/02/2022 18:47 | Atualizado 07/02/2022 19:40

Rio - Um ônibus pegou fogo na Avenida Maracanã, Zona Norte do Rio, no início da tarde desta segunda-feira (7). O incêndio ocorreu na altura da Rua Mata Machado, próximo à estatua do Bellini. Os bombeiros do quartel de Vila Isabel foram acionados às 15h24 e informaram que não houve feridos.

O ônibus já foi retirado e a via está totalmente liberada. Uma filmagem feita por um pedestre que estava no local mostra o veículo em chamas. CONFIRA:

