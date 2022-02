Material entorpecente foi apreendido nas comunidades do Arará e do Mandela - Reprodução / Redes sociais

Material entorpecente foi apreendido nas comunidades do Arará e do MandelaReprodução / Redes sociais

Publicado 07/02/2022 19:35

Rio - Equipe da UPP Arará Mandela, com apoio do Batalhão de Ações com Cães (BAC), realizou uma operação nas comunidade do Arará e do Mandela. A ação ocorreu nesta segunda-feira (7) e apreendeu grande quantidade de material entorpecente. Além disso, um mandado de prisão foi cumprido.

Uma mochila foi encontrada com 220 papelotes de maconha e uma motocicleta com registro de roubo foi recuperada. A equipe do BAC apreendeu 495 buchas de maconha, 10 tabletes de maconha (2kg em média), 4 tabletes pequenas de maconha e 2 sacos de farelo de maconha.

A ocorrência foi registrada na 21ªDP, onde o material entorpecente ficou apreendido. O policiamento na região segue intensificado.