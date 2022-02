Congestionamento nos acessos da ponte Rio-Niterói - MARCOS PORTO/AGÊNCIA O DIA

Publicado 07/02/2022 18:50 | Atualizado 07/02/2022 21:30

Rio - A chuva forte que caiu no final da tarde desta segunda-feira (7) deu um nó no trânsito do Rio e causa transtornos na volta para a casa. Segundo o Centro de Operações Rio (COR), foi registrado 211 km de congestionamento às 18h, seis vezes maior que em três semanas pro horário, onde a média era 32 km.

Até a madrugada desta terça-feira (8), há previsão de pancadas de chuva moderada a forte, podendo vir acompanhadas de raios e rajadas de vento moderado a forte (entre 18,5 km/h e 76 km/h) na capital fluminense.





Além da chuva, um grave acidente envolvendo um carro e uma motocicleta na altura do vão central da ponte Rio-Niterói deu um nó no trânsito da região . Uma pessoa morreue outras duas foram socorridas para o Hospital Estadual Azevedo Lima, em São Gonçalo. Desde a tarde de hoje, a cidade está em estágio de mobilização, que é o segundo nível em uma escala de cinco e significa que há riscos de ocorrências de alto impacto na cidade. A mudança é um efeito da aproximação de uma frente fria pelo oceano em conjunto com o calor e a elevada umidade.

Diversos bolsões d'água foram registrados pela cidade. Equipes da Prefeitura atuam na Avenida Ministro Edgard Romero, em Madureira, sentido Vicente de Carvalho; Avenida Pastor Martin Luther King Júnior, na altura do hospital Ronaldo Gazolla, em Acari; Avenida Engenheiro Souza Filho, na Muzema; Avenida Gilka Machado, na altura da Avenida Genaro de Carvalho, no Recreio; dentre outros (Veja a lista completa no final da matéria).

Em Inhoaíba, na Zona Oeste, jovens foram flagrados surfando na Rua Murilo de Alvarenga, completamente alagada. O vídeo foi publicado pela página do Instagram Inhoaíba Urgente. Neste momento, o nível de água já baixou, mas o problema na região é constante. A água no momento está baixando, porém o problema é constante. Confira:

Ainda por conta da chuva, o BRT Rio informou que devido às chuvas, o trecho entre as estações Pingo D'Água e Santa Cruz, no corredor Transoeste, está alagado impossibilitando o funcionamento dos serviços em ambos os sentidos.



ATENÇÃO



O #BRTRio informa que devido às chuvas, na tarde desta segunda-feira (7), o trecho entre as estações Pingo D'Água e Santa Cruz, no corredor Transoeste, está alagado impossibilitando o funcionamento dos serviços em ambos os sentidos.@Prefeitura_Rio pic.twitter.com/PshCilrq56 — BRT Rio (@BRTRio) February 7, 2022 Veja a lista completa com os alagamentos e bolsões d'água no Rio:

Em andamento - Bolsões d'água

. Av. Eng. Souza Filho, na Muzema

. Av. Gilka Machado, na altura da Av. Genaro de Carvalho, no Recreio

. Rua Mapendi, na altura da Estrada do Guernguê, na Taquara



Quedas de árvore

. Queda de árvore sobre fiação na Rua São Dimas, 122, em Magalhães Bastos

. Queda de árvore na Estr. Roberto Burle Marx, na altura do Clubinho, em Barra de Guaratiba



Finalizadas - Bolsões d'água

. Rua Nossa Sra. de Lourdes, na altura da Rua Barão do Bom Retiro, no Grajau

. Rua Barão do Bom Retiro, na altura da Av. Eng. Richard, em Vila Isabel

. Rua José do Patrocínio, na altura da Rua Marechal Jofre, no Grajau

. Rua Teodoro da Silva, na altura da Rua Sousa Franco, em Vila Isabel

. Rua da Feira, na altura da Rua dos Açudes, em Bangu

. Rua da Reverência, na altura da Rua Rodolfo Portugal Milward, em Curicica

. Rua da Ventura, em Curicica

. Av. Prof. Bernardino Rocha, na Pavuna

. Av. Min. Edgard Romero, na altura da R. Conselheiro Galvão, em Madureira, sentido Vicente de Carvalho

. R. Vinícius de Moraes, na altura da Av. Epitácio Pessoa, em Ipanema

. Estr. do Catonho, na altura da Estr. do Cafundá, na Taquara

. Av. Pastor Martin Luther King Júnior, na altura do hospital Ronaldo Gazolla, em Acari

. Estr. da Pedra, na altura do BRT Pingo D'Água, em Guaratiba

. Av. Cesário de Melo, na altura da estação BRT Inhoaíba, sentido Paciência.



Quedas de árvore

. Queda de árvore na Av. Monsenhor Ascâneo, na Barra da Tijuca



Alagamentos

. Av. Cesário de Melo, na altura da Rua Adolfo Lemos, em Inhoaíba

. Jardim Maravilha: Av. Campo Mourão, Av. Pilar do Sul e Rua Ronda Alves, em Guaratiba