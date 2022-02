Polícia prende chefe do tráfico da Vila Aliança dentro de motel na Zona Oeste - Reprodução

Publicado 07/02/2022 20:03 | Atualizado 07/02/2022 21:16

Rio - Policiais da 29ª DP (Madureira) prenderam, nesta segunda-feira (7), um homem apontado como o segundo nome na hierarquia do tráfico de drogas da Vila Aliança, na Zona Oeste do Rio. Identificado como Júlio Cezar Alves de Oliveira, conhecido como Galo, de 34 anos, ele foi encontrado dentro de um motel em Sulacap, na Zona Oeste do Rio, para onde fugiu após operação na região.

Segundo a Polícia Civil, Júlio Cezar é irmão de Rafael Alvez, conhecido como Peixe, líder do tráfico local. O criminoso chefiava os roubos de cargas praticados pelo grupo que integra. Ele havia sido preso em 2010, mas ganhou a liberdade no final de 2012. Os agentes chegaram até o bandido após um trabalho de inteligência e monitoramento.



O criminoso foi encaminhado à prisão, onde permanecerá à disposição da Justiça.