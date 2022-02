Encontro em Bonsucesso reúne empreendedores do Rio para discutir estratégias sobre como fortalecer a rede colaborativa da região - Pixabay

Encontro em Bonsucesso reúne empreendedores do Rio para discutir estratégias sobre como fortalecer a rede colaborativa da regiãoPixabay

Publicado 07/02/2022 19:31 | Atualizado 07/02/2022 20:17

Rio - Nesta quarta (9), o Pólen, polo de inovação do Centro Universitário Augusto Motta - Unisuam, promoverá um encontro gratuito entre empreendedores locais para discutir estratégias para fortalecer suas redes colaborativas. O evento vai das 18h às 21h, na Avenida Paris, 121, Bonsucesso.

Em setembro de 2021, o Boletim do Mapa de Empresas do Ministério da Economia revelou que o Brasil bateu um novo recorde ao registrar 1,4 milhão de novos negócios em um quadrimestre. E por que, neste momento, é importante ter um ecossistema corporativo para se fortalecer frente à crise? Para Diego Braga, Gestor de Inovação do Pólen, fazer parte de um ecossistema “é fundamental para o empreendedor que almeja o crescimento do seu negócio, pois é nele que ele irá encontrar o suporte e os parceiros necessários. Em equipe, o caminho será bem mais curto e produtivo”, ressalta.

Formada por uma equipe multidisciplinar de profissionais, a Pólen tem como objetivo ajudar a transformar ideias em negócios reais e rentáveis, através de mentorias, consultorias, treinamentos, desenvolvimento de networking e outros pontos fundamentais na carreira de qualquer empreendedor. Vão participar desse encontro a CEO do Investe Favela, Liza Simões; o fundador do Rio Park Recicla, Edson Freitas; e o CEO da Casa Rio, Wallace Safra.