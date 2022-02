Miguel Barroso, 5 anos, recebe a vacina no CMS Maria Augusta Estrella - MARCOS PORTO/AGÊNCIA O DIA

Rio - O calendário da vacinação infantil contra a covid chega ao fim na quarta-feira (9) no Rio, com meninos e meninas de 5 anos sendo vacinadas, e a taxa de adesão até aqui é bem abaixo do esperado: apenas 45% das crianças entre 5 a 11 anos foram vacinadas na cidade.

O cálculo da Prefeitura do Rio antes do início da vacinação infantil era de que cerca de 560 mil crianças estavam aptas a receber a dose. O painel de dados do município, no entanto, mostra que apenas 249 mil receberam a vacina, e mais de 310 mil não foram vacinados.

Nesta terça, meninos de 5 anos puderam receber a dose da Pfizer. Tatiana Costa, mãe do pequeno Arthur, foi ao Centro Municipal de Saúde Maria Augusta Estrella, em Vila Isabel, e aproveitou para também se vacinar. "A vacinação foi bem rápida. Eu tomei a terceira dose e apliquei a primeira dose no meu filho. Foi rápido, sem fila e sem dor de cabeça", disse Tatiana.

Ainda há chance de aumentar a taxa de adesão: o calendário regular infantil vai até esta quarta-feira (9), quando meninos e meninas de 5 anos ou mais podem ir aos postos de saúde. Crianças de 5 anos devem tomar a dose da Pfizer; as de 6 a 11 anos podem tomar a Pfizer ou a Coronavac.