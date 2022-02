Peça estava no Instituto Real de Ciências Naturais, localizado na Bélgica - Divulgação

Peça estava no Instituto Real de Ciências Naturais, localizado na BélgicaDivulgação

Publicado 08/02/2022 14:29

Rio - Um fóssil de pterossauro descoberto no Ceará foi repatriado após ter sido levado ilegalmente para a Europa. Ele estava no Instituto Real Belga de Ciências Naturais e chegou ao Brasil semana passada para ficar exposto no Museu de Ciências da Terra, localizado na Urca, Zona Sul do Rio.

A peça, encontrada na Bacia do Araripe, faz parte do crânio de um réptil voador da espécie Pteurosauria. Ele teria vivido no Brasil durante o período Cretáceo, há mais de 110 milhões de anos.

A operação para trazê-lo de volta envolveu o Ministério das Relações Exteriores, por meio da Embaixada do Brasil em Bruxelas, e do Serviço Geológico do Brasil. Em nota, o governo brasileiro agradeceu à Bélgica e ao Instituto Real Belga de Ciências Naturais pela cooperação para o retorno do fóssil ao Brasil.