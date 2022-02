Beatriz Coelho, ex-namorada de Camila Pitanga, foi detida após fazer topless em praia - Reprodução/Instagram

Publicado 08/02/2022 14:26 | Atualizado 08/02/2022 14:40

Rio - O deputado estadual Carlos Minc (PSB) entrou com um projeto de lei na Assembleia Legislativa do Rio (Alerj), nesta terça-feira (8), que busca a desqualificação da prática do topless como ato obsceno. Segundo o parlamentar, a proposta foi pensada considerando o caso da fotografa, Ana Beatriz Coelho, ex-companheira da atriz Camila Pitanga, que chegou a ser conduzida à uma delegacia de Vila Velha, no Espirito Santo, após ser flagrada por policiais tomando banho de sol com os seios à mostra em uma praia. O caso aconteceu há duas semanas.

"Eu fiquei revoltado com a prisão da Ana Beatriz, ex-namorada da Camila Pitanga, fazendo topless em uma praia no Espirito Santo. Ela foi algemada pelos pés e conduzida para a delegacia, tentaram enquadrar em ato obsceno, mas não há nenhuma lei que defina o topless como ato obsceno. Entrei com esse projeto aqui. Se houvesse uma lei federal dizendo que uma mulher fazendo topless estaria cometendo um ato obsceno, tudo bem. Mas não existe isso. Foi uma forçação de barra de um policial, um delegado moralista que teve que voltar atrás", disse o parlamentar.

Segundo ele, a ideia do projeto é evitar que policiais ou qualquer autoridade tome uma iniciativa como a que levou prisão da fotografa. "Abrir essa discussão é importante num momento em que as milícias matam, as pessoas trucidam imigrantes, as pessoas morrem de covid-19 e o governo boicota a vacina. No meio disso, algemam uma menina que tá fazendo topless. O nosso projeto impede as autoridades policiais de prenderem alguém nessas circunstâncias", explicou.

Ana Beatriz estava na Praia de Itapoã, quando foi abordada por policiais e levada para a delegacia do município. A produtora estava acompanhada de uma amiga, que também foi levada para a distrital. Lá ela registrou o momento em que a fotografa aguardava para falar com o delegado, algemada pelos pés. O caso aconteceu no último dia 29.



Em nota, a PM do Espírito Santo disse que foi acionada na tarde de sábado (29) para verificar a informação de que uma mulher estaria sentada em uma cadeira, na praia de Itapoã, fazendo topless, sem se importar com quem estava á sua volta. Os PMs chegaram ao local e pediram que ela colocasse uma roupa e afirmaram que não era permitido topless no local.



Ao receber o pedido dos policiais, a amiga de Ana Beatriz também teria tirado a blusa, segundo a PM, "provocando um tumulto na praia". Após isso, ambas foram levadas à DP de Vila Velha.