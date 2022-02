Estudantes do Colégio Pedro II fazem protesto no Centro do Rio pelo retorno das aulas presenciais - Fabio Costa/Agência O Dia

Estudantes do Colégio Pedro II fazem protesto no Centro do Rio pelo retorno das aulas presenciaisFabio Costa/Agência O Dia

Publicado 08/02/2022 12:58

Rio - Alunos do Colégio Pedro II farão neste sábado (12) um novo protesto no campus de São Cristóvão, em frente à reitoria, às 10h. Os estudantes exigem a volta das aulas presenciais, suspensas desde o início da pandemia. A instituição escolheu adotar o modelo híbrido no começo desta semana, mas a decisão desagradou discentes e responsáveis.

No último dia 2, o Conselho Superior do Colégio Pedro II (Consup) decidiu adiar a volta das aulas presenciais na instituição , que estava marcada para esta segunda-feira (7). Com isso, o modelo híbrido foi mantido com os alunos indo ao colégio a cada 15 dias. No dia 25 de fevereiro, haverá uma nova reunião para decidir as condições do ensino. A decisão desagradou estudantes e responsáveis, que protestaram. No Centro, estudantes do Pedro II caminharam da Cinelândia até o Ministério Público Federal (MPF), que já havia pedido à Justiça o retorno das aulas presenciais, em uma das instituições de ensino mais tradicionais do Brasil.

Em nota, a direção do Pedro II informou que será instituído regime de semipresencialidade, com divisão em 50% dos estudantes da turma, em grupos A e B, com presença semanal de cada um dos grupos no turno do estudante. Além disso, haverá espelhamento da carga horária síncrona para o presencial. Por fim, disse que "na alternância, os estudantes que não estiverem na semana presencial terão atividades assíncronas das disciplinas".

"O documento estabelece a semana de 7 a 11 de fevereiro para o planejamento do retorno às atividades presenciais pelas Direções-Gerais e Coordenações Pedagógicas. Neste período, se propõem a manutenção do sistema de ensino remoto anteriormente praticado".

Já Cefet afirmou que ainda está encerrando o segundo semestre letivo de 2021. "Houve uma interrupção das atividades administrativas e acadêmicas presenciais, que estavam retornando de forma gradual, em decorrência do avanço da variante ômicron. As atividades continuam ocorrendo normalmente de forma remota. A previsão para o retorno 100% presencial é a partir de 18 de abril, quando inicia o ano letivo de 2022".

A instituição ressaltou também que há a previsão de retorno presencial gradual das atividades administrativas e acadêmicas no Cefet/RJ a partir de 16 de fevereiro, dando continuidade ao que já estava estipulado na Portaria nº 1.026/2021.