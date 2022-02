Colégio Pedro II - Fabio Costa/Agencia O Dia

Colégio Pedro II Fabio Costa/Agencia O Dia

Publicado 02/02/2022 18:43 | Atualizado 02/02/2022 18:59

Rio - O Conselho Superior do Colégio Pedro II (Consup) decidiu, na noite desta quarta-feira (2), manter o modelo de ensino híbrido na instituição. As aulas presenciais estavam previstas para voltar no próximo dia 7. No dia 25 deste mês haverá uma nova reunião para decidir sobre o futuro dos estudantes devido as condições da pandemia da covid-19.

"O documento apresenta planos contingenciais, com possibilidade de adoção de regime semipresencial ou totalmente remoto, para casos em que o retorno presencial não seja possível devido à alteração do cenário epidemiológico no estado do Rio de Janeiro”, informou colégio um dia antes da decisão.



Durante o ato, manifestantes seguraram cartazes com dizeres "Queremos aulas de verdade" e "Quero a minha escola aberta!". Nas redes sociais, responsáveis e estudantes também expressaram a vontade da volta do ensino presencial ainda em 2021.