Ato de pais e aluno do Colégio Pedro II pela volta às aulas presenciais - Reprodução/TV Globo

Publicado 23/10/2021 13:30

Rio - Pais e alunos do Colégio Pedro II, referência de ensino no Rio de Janeiro, realizaram, neste sábado (23), um protesto reivindicando a volta das aulas presenciais. O ato aconteceu em frente ao campus do Centro do Rio, na Avenida Marechal Floriano. Segundo a instituição, o ideal seria que o retorno acontecesse apenas em 2022 . Durante o ato, manifestantes seguraram cartazes com dizeres "Queremos aulas de verdade" e "Quero a minha escola aberta!". Nas redes sociais, responsáveis e estudantes também expressaram a vontade da volta do ensino presencial ainda este ano.

O colégio Pedro II continua remoto e pretende voltar ao presencial em março de 2022!!! Um absurdo! Crianças e adolescentes há quase 2 anos sem aula, sem ver os amigos, trancados em casa, demandando ajuda dos adultos! Nem todos tem condições favoráveis! — FlaNahon (@fla_nahon) October 23, 2021 Colégio Pedro II no Rio de Janeiro, está fechado, há mais de 600 dias. A reitoria informa que só voltará em março do ano que vem. Prejuízo incalculável para todos os estudantes!@senadorhumberto ,@SenadorRogerio ,@randolfeap ,@jandira_feghali — Iraniano (@Iraniano_RJ) October 22, 2021 O Pedro II deve ser o único colégio que não tá tendo aulas presenciais. Uma vergonha! — Maicon Souza (@MaiconSouza_) October 19, 2021

Em um comunicado divulgado no último dia 11, o Colégio Pedro II disse que o motivo do não retorno das aulas ainda este ano seria a suspensão de prestações de serviços terceirizados. "Recontratação dos serviços terceirizados e as aquisições de bens de consumo seguem o rito da legislação específica, bem como as Instruções Normativas advindas do Ministério da Economia, que preveem o cumprimento temporal legal para a sua realização e conclusão. Não é um ato contábil simples e demanda tempo".

Alguns pais, porém, não concordam com a decisão da unidade de ensino. Eles alegam que a direção do colégio teve dois anos para organizar a retomada às aulas, e que os alunos têm feito duas séries ao mesmo tempo, o que atrapalha no aprendizado.

No entanto, outros internautas acreditam que as aulas devem retornar presencialmente apenas em 2022, como determinado pela instituição.