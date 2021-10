Veículo apreendido era clonado - Divulgação

Publicado 23/10/2021 21:09 | Atualizado 23/10/2021 21:40

Rio - Agentes da Polícia Rodoviária Federal interceptaram um veículo clonado, modelo Honda/HRV Exl CVT, na cor preta, na BR-101, em São Gonçalo, na tarde deste sábado (23). Um casal foi detido durante a abordagem. Os presos não tiveram o nome divulgado.

O veículo estava com placa registrada em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Ao inspecionar os documentos de identificação veicular, os policiais constataram que o veículo era outro, com placa original do Rio de Janeiro, roubado em setembro de 2019.



Os ocupantes do veículo, foram conduzidos à 73ª DP (Neves), para registro da ocorrência. A ação faz parte da Operação Égide, que ocorre em todo o Estado.