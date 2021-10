Natal Luz em Conservatória - Divulgação

Publicado 25/10/2021 00:00

O turismo, setor tão impactado pela pandemia, já se organiza para que o fim do ano possa ser o primeiro passo para uma retomada forte. Em Conservatória, interior do Rio, os empresários e amantes da cidade se reuniram para realizar o segundo Natal Luz do local.

"Todos os moradores da cidade vivem do turismo indiretamente. São os hotéis, as pousadas e os restaurantes que geram empregos e fazem a roda da economia girar aqui. Fomos muito impactados, muitos comerciantes fecharam as portas, mas estamos nos reiventando. O Natal Luz será lindo, mágico, e temos certeza de que os turistas se encantarão", disse Tatiana Ramos, uma das organizadoras do evento.