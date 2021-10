Secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz - Marcos Porto / Agência O Dia

Publicado 24/10/2021 20:19 | Atualizado 24/10/2021 20:22

Rio - O secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz, afirmou que as medidas restritivas contra o covid-19 podem ser revogadas até o fim de novembro. O planejamento é baseado no índice de adesão vacinal dos cariocas. Segundo Soranz, hoje, a capital conta com mais de 99% dos adultos vacinados com a primeira dose, e cerca de 83% com as duas doses ou a dose única. Além disso, cerca de 500 mil pessoas já tomaram a dose de reforço.

"A gente está na 9ª semana epidemiológica com o número de casos e internações por covid-19 em queda. Hoje as internações pela doença correspondem a 2% do total na cidade no Rio, é uma queda muito expressiva [...] isso se deve alta cobertura vacinal do carioca. No fim de novembro a gente finaliza a vacinação de todos os adultos da cidade do Rio e esperamos acabar com as medidas restritivas", disse o secretário ao DIA.

Soranz também ressaltou que a campanha para que as pessoas voltem aos postos para tomar a segunda dose segue no município. Segundo ele, os cariocas têm procurado completar o esquema vacinal, retornando aos pontos de imunização.

"O carioca tem uma alta adesão à segunda dose e à dose de reforço. A população toda deve se vacinar e isso nos dá esperança de voltar à normalidade depois desse período de pandemia", explicou.

Ao ser questionado sobre os planejamentos para o Carnaval, Soranz disse que o município espera que o governo federal adote a obrigatoriedade do passaporte da vacina para turistas, principalmente aqueles que vêm ao Brasil de países com baixa cobertura vacinal.

Rio segue calendário

O Rio segue, nesta segunda-feira (25), com a aplicação da dose de reforço da vacina contra a covid-19 em idosos. De acordo com o calendário, amanhã será o dia da imunização de mulheres com 66 anos ou mais. Já na terça-feira (26), é a vez dos homens com 66 anos ou mais. Na quarta (27), haverá repescagem para idosos com 66 anos ou mais.



Na quinta-feira (28), são vacinadas mulheres com 65 anos ou mais. Na sexta (29), homens com 65 anos ou mais. No sábado ocorre novamente uma repescagem, só que desta vez, para pessoas com 65 anos ou mais.

A lista com todos os locais de aplicação de vacinas pode ser conferida na página da prefeitura https://coronavirus.rio/vacina/ sobre o tema.



Antecipação da Pfizer



Na última sexta-feira (22), a Secretaria Municipal de Saúde do Rio anunciou a antecipação da aplicação para a segunda dose de Pfizer para pessoas com 30 anos ou mais que se vacinaram na capital. O intervalo entre as doses passou de 12 semanas para 21 dias.



O estado do Rio recebeu 726.520 doses de vacinas da Pfizer na quinta-feira (21), que serão entregues aos municípios. A Secretaria Estadual de Saúde (SES) informou que a logística de distribuição ainda está sendo definida e será informada em breve.