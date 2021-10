Morro da Providência. - Daniel Castelo Branco

Publicado 24/10/2021 20:38 | Atualizado 24/10/2021 20:46

Rio - O traficante Alexandre da Silva Santos, conhecido como 'Xandão', de 26 anos, segue internado sob custódia policial no Hospital Souza Aguiar, no Centro do Rio. Ele foi baleado na última sexta-feira (22) após trocas de tiro com a Polícia Civil, também no Centro . O confronto ocorreu por volta das 19h50 entre as ruas da América e da Gamboa, em um dos acessos ao Morro da Providência. Dois criminosos morreram no local.

A polícia informou que equipes da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) receberam a informação de homens suspeitos estavam em um carro roubado. Dentro do veículo estaria uma das lideranças do tráfico na região. No carro, foram apreendidos dois fuzis e duas pistolas.

Os mortos são dois irmãos: Yago Guimarães dos Santos, de 26 anos, e Jorge Guimarães dos Santos, de 28 anos.

Além de 'Xandão', o outro ferido é Igor Ribeiro dos Santos, de 21. Ele e Alexandre da Silva foram levados para o Souza Aguiar. Igor também permanece estável na unidade de saúde.

Xandão assumiu o comando da venda de drogas no Morro da Providência há pouco mais de uma semana, depois da prisão de Evanilson Marques da Silva, o Dão, em 4 de outubro

Ele também é acusado de ter assassinado o sargento PM Luiz Felipe Pinto Rodrigues, à época servindo no GSI do Governo do Estado, desempenhando a função de segurança do então secretário de governo. Alexandre possui 17 anotações criminais e quatro mandados de prisão pendentes contra ele.