Roberto JeffersonValter Campanato/Agência Brasil

Publicado 24/10/2021 17:52 | Atualizado 24/10/2021 18:12

Rio - O ex-deputado Roberto Jefferson precisou ser atendido, na tarde desse sábado (23), após apresentar um quadro de dores na lombar. Segundo a Secretaria de Administração Penitenciária (Seap), ele foi encaminhado ao Pronto Socorro Geral Hamilton Agostinho, no Complexo de Gericinó, em Bangu, na Zona Oeste do Rio.

O ex-parlamentar permanecerá em observação, após orientação médica, para realização de um exame de ultrassonografia, na próxima terça-feira (26). A Seap informou ainda que Roberto Jefferson "está lúcido, verbalizando e seu quadro clínico é estável".

Roberto Jefferson é presidente do PTB e aliado do presidente Jair Bolsonaro alvo do inquérito das milícias digitais. Ele passou mais de 30 dias internado no Hospital Samaritano Barra , para tratar uma infecção urinária. O político terminou o tratamento médico e recebeu o aval para deixar o hospital no último dia 5, mas permaneceu no local até o dia 14. O retorno ao Complexo de Gericinó foi determinado pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), no dia 13 deste mês.

O ex-deputado havia sido transferido ao hospital samaritano após decisão dada por Alexandre de Moraes no início de setembro. Na ocasião, o magistrado levou em consideração as alegações da defesa sobre o quadro de saúde do político, parecer favorável da Procuradoria-Geral da República e ainda um relatório médico da Secretaria de Administração Penitenciária do Rio de Janeiro. O documento indicou que o presidente do PTB estava 'com quadro de infecção urinária, além de reclamar de dores na lombar' e que havia 'insuficiência, por ora, do tratamento médico recebido no hospital penitenciário'.

Na ocasião, apesar de autorizar o tratamento médico de Jefferson, Alexandre manteve a prisão preventiva do presidente do PTB por considerar a medida 'necessária e imprescindível à garantia da ordem pública e à instrução criminal'.