Drogas foram encontradas no bolso do suspeito - Divulgação

Publicado 24/10/2021 20:25

Rio - Um homem foi autuado por tráfico de drogas, na tarde deste domingo (24), durante um atendimento médico, no município de Bom Jesus do Itabapoana, no Norte do estado. Ele foi atingido por dois tiros em uma briga de rua e, ao ser socorrido para o hospital da região, drogas foram encontradas em seu bolso. O suspeito não teve o nome divulgado.

A Polícia Militar informou que o 29º BPM (Itaperuna) foi acionado para verificar a ocorrência de uma pessoa com ferimento de arma de fogo no hospital, lá foi constatado que o suspeito estava com entorpecentes no bolso. O caso foi registrado na 144ª DP (Bom Jesus do Itabapoana).