Ventania na orla do RioAgência O Dia

Publicado 24/10/2021 17:03 | Atualizado 24/10/2021 17:15

Rio - A chuva e a ventania já chegaram em alguns bairros do Rio na tarde deste domingo. De acordo com o Alerta Rio, há registros de chuva na Rocinha, Vidigal, Grajaú, Jacarepeguá, Barra da Tijuca, Piedade, Jardim Botânico, Madureira, Tijuca, entre outros. Às 16h25, houve rajada de vento forte no Aeroporto Santos Dumont (55,5 km/h).

Nas redes sociais, algumas pessoas ficaram assustadas com a ventania na região onde moram. "A ventania aqui em Nova Iguaçu simplesmente parece que vai levar minha casa", disse uma internauta. "Tô apavorado. Que ventania é essa, jesus?", questionou outro.

Nesta tarde, por volta das 13h, o Rio voltou para o estágio de normalidade, que é o primeiro em uma escala de cinco, significa que não há ocorrências de grande impacto.

Tempo na semana

A segunda-feira (25) será de céu encoberto, com previsão de chuva na parte da manhã e ventos fracos a moderados. De acordo com informações do Climatempo, à tarde e à noite há possibilidade de garoa. A temperatura máxima será de 26°C e mínima de 17°C.

A partir de terça-feira (26), a temperatura fica mais estável, com máxima de 28ºC e mínima de 17ºC. A previsão é de sol com muitas nuvens e de chuva fraca a moderada isolada a qualquer momento, com ventos fracos a moderados.

Na quarta-feira (27), há possibilidade de pancadas de chuva isoladas apenas a partir da tarde. A temperatura pode chegar a 29ºC, com mínima de 19ºC. Os ventos seguem fracos a moderados, como no dia anterior.

A previsão de chuva fraca a moderada isolada a qualquer momento volta na quinta-feira (28). O dia será de sol com muitas nuvens e céu nublado, com ventos fracos a moderados. A temperatura segue estável e igual ao dia anterior, máxima de 29ºC e mínima de 19ºC.