Promoter David Santiago é agredido durante evento no RiocentroReprodução

Publicado 24/10/2021 19:31

Rio - O promoter de festas David Santiago, de 48 anos, relatou ao DIA ter sido agredido por um homem durante a festa P12 Tour no Riocentro, na Zona Oeste do Rio, no início da manhã deste domingo (24). Segundo David, o agressor estava em um camarote com a esposa, quando ele subiu ao espaço reservado a convidados VIPs para cumprimentar um conhecido. Logo em seguida, o agressor teria feito uma declaração homofóbica ao seu lado. David se incomodou com a fala preconceituosa do homem e rebateu dizendo: "Não brinca com isso pois é crime, rapaz".



Ainda de acordo com o promoter, o agressor não teria gostado da atitude dele e o golpeou com uma garrafa de vidro na cabeça. David caiu no chão do camarote, foi socorrido por amigos e levado ao Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Zona Oeste. Ele levou 12 pontos na testa, foi medicado e liberado em seguida. Após desferir a garrafada, o agressor fugiu do local.

"Eu lembro da pessoa que fez isso e já solicitei à produção do evento as imagens de segurança para identificar o homem. Amanhã (segunda-feira) vou até a delegacia da Barra da Tijuca para prestar queixa", disse David, que agora espera por justiça, para que mais ninguém seja vítima do agressor.

"Não teve briga, vi um comentário preconceituoso e falei que era crime. Quando percebi, ele já estava me agredindo com uma garrafa na cabeça. Ele não me bateu para agredir, me bateu para matar mesmo", lembra ele.

A reportagem procurou os responsáveis pela P12 Tour, responsável pelo evento, mas não houve retorno. O espaço está aberto para manifestação.