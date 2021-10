Lucas Matheus morreu neste sábado após queda de elevador - Reprodução / Redes Sociais

Lucas Matheus morreu neste sábado após queda de elevadorReprodução / Redes Sociais

Publicado 24/10/2021 16:31 | Atualizado 24/10/2021 16:39

Rio - Um funcionário do supermercado Rede Economia, identificado como Lucas Matheus, morreu neste sábado (23), na Estrada da Cachamorra, em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio, após a queda de um dos elevadores de serviço do estabelecimento. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o quartel da região foi acionado para socorrer a vítima, mas quando a equipe chegou no local, o rapaz já estava morto. Ainda não há informações sobre a causa do acidente.

Em um comunicado feito nesta tarde, a rede do supermercado onde Lucas trabalhava lamentou o ocorrido.

"É com imensa tristeza e pesar que o Grupo Emanuel comunica publicamente o falecimento de seu colaborador Lucas Matheus. No dia 23, sábado, o profissional se envolveu em um acidente em seu local de trabalho, e, mesmo com todos os esforços do pronto atendimento prestado pelo SAMU, não resistiu e veio a óbito", dizia um trecho da publicação.

O grupo também cita que está prestando todo o apoio aos familiares de Lucas e diz que o estabelecimento onde aconteceu o incidente não irá funcionar neste domingo.

Nas redes sociais, a companheira da vítima fez uma publicação informando que Lucas seria enterrado neste domingo no Cemitério Jardim da Saudade, em Paciência, Zona Oeste. O sepultamento estava previsto para acontecer às 16h30.

O DIA tentou contato com a rede de supermercados e com a família para tentar esclarecer como teria acontecido o incidente, mas até a publicação desta matéria, não obteve retorno.

*Em atualização