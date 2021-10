A prisão foi realizada por homens da 142ª DP (Cambuci) - Reprodução

Publicado 24/10/2021 15:49 | Atualizado 24/10/2021 16:31

Rio – Um homem suspeito de matar a sogra, em São João do Paraíso, no município de Cambuci, Norte do estado, foi preso na sexta-feira (22), por agentes da 142ª DP (Cambuci). Ele foi capturado após cruzamento de dados de inteligência da unidade.

De acordo com os policiais, o caso aconteceu na quarta-feira (20), quando o homem asfixiou a vítima, apertando o seu pescoço até a morte. Ao ser capturado, o ele foi encaminhado para a 136ª DP (Santo Antônio de Pádua), onde confessou o crime.

A unidade pediu a preventiva do homem à Justiça, que expediu o mandado pelo crime de homicídio. Ele foi encaminhado ao sistema penitenciário.