Estação 31 de outubro, no corredor Transoeste, sofreu com incêndio em 2020Reprodução

Publicado 24/10/2021 14:22

Rio - A estação 31 de outubro, na Avenida Cesário de Melo, no bairro de Paciência, Zona Oeste do Rio, foi reaberta pela Prefeitura do Rio para os usuários do BRT na manhã deste domingo. A estação estava fechada desde 2018 por conta de vandalismo e foi totalmente recuperada. Esta foi a penúltima das estações que faltavam na região, somando 30 estações entregues à população durante a Intervenção da prefeitura, iniciada em março deste ano.



Na reforma, as equipes da Intervenção e do BRT Rio levaram em conta minimizar problemas graves no sistema, como depredação e calote, com substituição de painéis e portas de vidros por chapas metálicas vazadas, o que permite uma maior ventilação, fiação embutida e mecanismos das portas blindados. Mas não foi só. "As estações recuperadas na Cesário de Melo se diferenciam pela iluminação de cor azul projetada de dentro para a cobertura externa e o reforço na iluminação interna e externa", explicou a equipe do BRT Rio.



A Prefeitura do Rio passou a se responsabilizar pela administração do sistema BRT devido ao estado de conservação do sistema e a degradação da frota. Quando assumiu, dos 297 que estavam nas garagens, apenas 120 estavam em operação.