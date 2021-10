Rio pode ter chuva forte, raios e ventania na tarde e noite deste domingo - Divulgação

No momento, segundo o Alerta Rio, núcleos de chuva atuam sobre a Zona Oeste e se deslocam rapidamente em direção às Zonas Norte e Sul da cidade.



Para as próximas horas, há previsão de pancadas de chuva moderada em alguns pontos, podendo ser forte em curtos intervalos e vir acompanhadas de rajadas de vento moderadas a fortes (18,5 km/h a 76 km/h) e raios.



O estágio de mobilização é o segundo nível em uma escala de cinco e significa que há riscos de ocorrências de alto impacto na cidade. Há possibilidade de nova mudança de estágio devido à chuva e/ou outros fatores.



- Siga sua rotina;

- Acompanhe a previsão do tempo do Alerta Rio e suas atualizações.

- Mantenha-se informado através dos meios de comunicação e canais oficiais do COR;

- Todos os cidadãos devem se cadastrar no serviço de alertas da Defesa Civil via SMS. Basta

enviar o CEP de casa para o nº 40199, por mensagem de texto. É gratuito!

- Baixe o aplicativo do COR, disponível em Android (http://bit.ly/appcor_android) ou iOS:

(http://bit.ly/appcor_ios)

- Se necessário, use os telefones de emergência 193 (Corpo de Bombeiros) e 199 (Defesa Civil).

Tempo na semana

A segunda-feira (25) será de céu encoberto, com previsão de chuva na parte da manhã e ventos fracos a moderados. De acordo com informações do Climatempo, à tarde e à noite há possibilidade de garoa. A temperatura máxima será de 26°C e mínima de 17°C.



A partir de terça-feira (26), a temperatura fica mais estável, com máxima de 28ºC e mínima de 17ºC. A previsão é de sol com muitas nuvens e de chuva fraca a moderada isolada a qualquer momento, com ventos fracos a moderados.



Na quarta-feira (27), há possibilidade de pancadas de chuva isoladas apenas a partir da tarde. A temperatura pode chegar a 29ºC, com mínima de 19ºC. Os ventos seguem fracos a moderados, como no dia anterior. A previsão de chuva fraca a moderada isolada a qualquer momento volta na quinta-feira (28). O dia será de sol com muitas nuvens e céu nublado, com ventos fracos a moderados. A temperatura segue estável e igual ao dia anterior, máxima de 29ºC e mínima de 19ºC.