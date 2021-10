Prédio desaba em Nilópolis e deixa um morto e três feridos na manhã deste domingo - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 24/10/2021 08:23 | Atualizado 24/10/2021 15:08

Rio - Um imóvel de três andares desabou, na manhã deste domingo (24), em Nilópolis, na Baixada Fluminense. Um jovem identificado como Gustavo Loureiro Amorim, de 26 anos, morreu e outras três pessoas e um cachorro foram resgatados com vida, segundo o Corpo de Bombeiros. O prédio fica Rua Coronel José Muniz, no bairro Olinda, e o corpo da vítima fatal foi retirado dos escombros por volta das 10h.

Testemunhas relataram que no local que tem um apartamento por andar moravam duas famílias. No primeiro andar mora uma mulher com os dois filhos. O segundo estava vazio, enquanto o terceiro era ocupado por um casal.

"Foi um barulho muito alto. Acordamos logo e na hora eu e meu marido já sabíamos que era o prédio porque já tínhamos visto uma coluna estufada. A gente ia avisar à dona do prédio, mas não deu tempo. Isso tem uns três dias", disse Janaína de Santana, 49 anos, vizinha do local do acidente, que usava a garagem do prédio para guardar o carro que ficou debaixo do concreto.

Homens do quartel do Corpo de Bombeiros de Nilópolis foram acionados por volta das 5h45. Os feridos foram socorridos e levados para Hospital Geral de Nova Iguaçu. São eles: Nilcea Souza, de 62 anos, Jorge Brandão, 54, e Giovana Amorim, de 19, irmã de Gustavo. A mãe do casal de irmãos não estava em casa na hora do acidente.

Segundo a direção do Hospital de Nova Iguaçu, Jorge Brandão saiu da unidade em revelia e retornou ao local do acidente. Ele disse que não acreditava que o prédio poderia desabar por problemas na estrutura.

"Eu estava no terceiro andar com minha mulher. Era um prédio que só mora cinco pessoas, o segundo andar já estava pintado e prestes a ser ocupado. O apartamento é da minha esposa, eu só moro aqui de um ano pra cá, não posso falar sobre as condições das estruturas", disse.

O cão que estava em um dos apartamentos foi encontrado em uma casa vizinha.

De acordo com o secretário de obras de Nilópolis, o prédio não apresentava irregularidades.

"A princípio, na prefeitura, não tinha nenhum registro de irregularidades no imóvel. Pode ser que tenha havido alguma obra posterior que não tenha sido notificada. A secretaria só pode atuar agora após os bombeiros fazerem varredura pra ver se há mais alguém no local e depois da perícia", disse o secretário municipal de Obras Flavio Vergueiro.

A Defesa Civil realizou perícia no local e em imóveis vizinhos para analisar possível risco de desabamento. Cães farejadores auxiliam no trabalho dos Bombeiros.

Em nota, a Prefeitura de Nilópolis disse que irá prestar assistência às famílias que perderam suas moradias na tragédia.

Já a Polícia Civil disse que a delegacia de Nilópolis abriu inquérito policial para apurar as circunstância do desabamento.

O governador Cláudio Castro escreveu em suas redes sociais que o governo também irá ajudar às vítimas do desabamento.

"Presto minha solidariedade às vítimas deste acidente. Determinei que a estrutura do Estado esteja à disposição dos familiares destas quatro pessoas, principalmente aos parentes do homem que perdeu a vida no desabamento. Mais uma vez, o Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro se fez presente com um trabalho de excelência", disse Castro