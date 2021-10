Homem usa jacaré durante discussão na Praia da Macumba, Zona Oeste do Rio - Reprodução / Redes sociais

Publicado 24/10/2021 11:49

Rio - O prefeito do Rio, Eduardo Paes, na manhã deste domingo (24), reagiu no Twitter à cena de um homem usando um jacaré de pequeno porte como uma espécie de arma durante uma briga na Praia da Macumba , na Zona Oeste do Rio, nesta última quinta-feira (21). Em publicação, Paes debocha da posição de prefeito na cidade diante da cena inusitada: "Para vocês que acham que é simples ser prefeito dessa cidade".