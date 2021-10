Frente fria chega ao Rio neste domingo - Fabio Costa/Agencia O Dia

Publicado 24/10/2021 10:37 | Atualizado 24/10/2021 12:13

Rio - Após um sábado (23) ensolarado e de tempo estável no Rio, a aproximação de uma frente fria, neste domingo (24), em conjunto de áreas de instabilidade sobre a região Sudeste, deixam o tempo instável na cidade. Às 9h45, o Centro de Operações da Prefeitura do Rio informou que o município entrou em estágio de mobilização devido à possibilidade de pancadas de chuva de intensidade moderada a forte, acompanhadas de raios nos períodos da tarde e noite.



No momento, segundo o Alerta Rio, núcleos de chuva atuam sobre a Zona Oeste e se deslocam rapidamente em direção às Zonas Norte e Sul da cidade.



Para as próximas horas, há previsão de pancadas de chuva moderada em alguns pontos, podendo ser forte em curtos intervalos e vir acompanhadas de rajadas de vento moderadas a fortes (18,5 km/h a 76 km/h) e raios.

Alguns bairros do município já registram chuva e bolsões d'água, neste domingo, como Barra da Tijuca e Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste, segundo o Centro de Operações do Rio (COR). Por volta das 10 horas, o Alerta Rio registrou rajada de vento forte, de 52,2 km/h, na estação Forte de Copacabana.



BARRA DA TIJUCA | AV. ARMANDO LOMBARDI: bolsão d'água ocupa uma faixa da via na altura do Terminal BRT Jardim Oceânico, sentido São Conrado. Comlurb acionada.#zonaoeste pic.twitter.com/LgLgDn75WU — Centro de Operações Rio (@OperacoesRio) October 24, 2021

A segunda-feira (25) será de céu encoberto, com previsão de chuva na parte da manhã e ventos fracos a moderados. De acordo com informações do Climatempo, à tarde e à noite há possibilidade de garoa. A temperatura máxima será de 26°C e mínima de 17°C.



A partir de terça-feira (26), a temperatura fica mais estável, com máxima de 28ºC e mínima de 17ºC. A previsão é de sol com muitas nuvens e de chuva fraca a moderada isolada a qualquer momento, com ventos fracos a moderados.

Na quarta-feira (27), há possibilidade de pancadas de chuva isoladas apenas a partir da tarde. A temperatura pode chegar a 29ºC, com mínima de 19ºC. Os ventos seguem fracos a moderados, como no dia anterior.

A previsão de chuva fraca a moderada isolada a qualquer momento volta na quinta-feira (28). O dia será de sol com muitas nuvens e céu nublado, com ventos fracos a moderados. A temperatura segue estável e igual ao dia anterior, máxima de 29ºC e mínima de 19ºC.

Primeiro sábado sem chuva no mês de outubro

Os cariocas aproveitaram para fazer atividades ao ar livre no primeiro sábado do mês de outubro sem previsão de chuva. As praias e parques da cidade ficaram bastante movimentados no último sábado (23) devido ao bom tempo.

O dia foi de céu claro, sem nuvens, e de muito sol. Os ventos estavam fracos a moderados, ficando mais intensos na tarde e noite. As temperaturas apresentaram elevação, com máxima de 33°C.