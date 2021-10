Peça da estátua de Carlos Drummond de Andrade já foi furtadas 12 vezes - Arquivo/Banco de imagens

Publicado 24/10/2021 12:05 | Atualizado 24/10/2021 13:55

Rio - Após serem furtados pela 11ª vez, os óculos da famosa estátua do poeta Carlos Drummond de Andrade, em Copacabana, na Zona Sul, deverão ser recolocados em até um mês. A informação é da Secretaria Municipal de Conservação, órgão da Prefeitura do Rio responsável pelos monumentos da cidade.



De acordo com a Secretaria, guardas do Grupamento Marítimo Municipal (GMM) foram acionados, na manhã do último sábado (23), pelo Núcleo de Videopatrulhamento da Secretaria de Ordem Pública (Seop) para verificar se a estátua realmente estava sem os óculos. Após a confirmação, eles foram até a 13ª DP (Copacabana), onde foi realizado o registro da ocorrência. Os guardas fizeram buscas na região, mas o objeto não foi encontrado.



Ainda segundo da assessoria da Secretaria de Conservação, o Núcleo de Videopatrulhamento pesquisou as gravações anteriores e enviará as imagens do momento do furto para colaborar com a investigação policial. A Polícia Civil informou que as investigações para identificar a autoria do crime estão em andamento.



Nascido em Minas Gerais, Carlos Drummond de Andrade (1902-1987) é considerado um dos maiores poetas brasileiros de todos os tempos. Inaugurada em 2002, a estátua tornou-se um dos símbolos de Copacabana, bairro onde o poeta morou durante décadas.















