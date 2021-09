Movimentação de passageiros no BRT saindo da Estação de Mato Alto até a Estação da Alvorada. - Daniel Castelo Branco

Movimentação de passageiros no BRT saindo da Estação de Mato Alto até a Estação da Alvorada.Daniel Castelo Branco

Publicado 18/09/2021 18:27

Rio - A Prefeitura do Rio divulgou, na edição extra do Diário Oficial deste sábado, que decidiu prorrogar a intervenção no sistema BRT. Operado pela sociedade BRT Rio S/A, o decreto nº 49.412 estabeleceu o prazo de 180 dias de atuação nos corredores Internorte, Transcarioca e Santa Cruz. Com a prorrogação da intervenção, a prefeitura pretende concluir a auditoria do sistema e os estudos necessários, além de garantir a continuidade do BRT no Rio.

"A intervenção que trata o presente Decreto objetivará assegurar a continuidade dos serviços, com o fim de recuperar progressivamente as condições de sua prestação, em especial garantir a sua regularidade, continuidade, eficiência e segurança", enumerou.

Desde março deste ano, a Prefeitura do Rio se responsabilizou pela administração do sistema BRT. Uma das justificativas da Prefeitura do Rio para a intervenção foi o estado de conservação do sistema e a degradação da frota. Quando assumiu, dos 297 que estavam nas garagens, apenas 120 estavam em operação.



Na época, a Câmara Municipal autorizou o aporte da prefeitura do Rio no BRT, no valor de R$ 133 milhões. Os recursos foram destinados à recuperação do sistema, durante a intervenção, com investimentos na reforma e reabertura das estações que se encontram fechadas, ações para trazer mais segurança e conforto aos passageiros, compra de combustível e pagamento de folha de funcionários. Também foram injetados recursos públicos para solucionar o déficit do BRT Rio.