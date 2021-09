Longa 'Correndo atrás' - Divulgação/Prefeitura do Rio

Publicado 20/09/2021 14:44

Um dos maiores da América Latina, o Festival do Rio, tem a programação da sua 22ª edição estendida a três equipamentos da Prefeitura do Rio, administrados pela Secretaria Municipal de Cultura. De 21 a 26 de setembro, o evento promove oficinas e exibição do longa “Correndo atrás”, do cineasta Jeferson De, nos seguintes espaços públicos: Lona Terra, em Guadalupe; Areninha Renato Russo, na Ilha, e Arena Chacrinha, em Pedra de Guaratiba. A programação é totalmente gratuita, mas é preciso garantir a inscrição e a retirada de ingressos com uma hora de antecedência.

Em cartaz nos três equipamentos de 24 a 26/9, o filme de Jeferson De traz Ventania (Aílton Graça) como um trabalhador que aceita diversos bicos até se tornar um caça-talentos do esporte e conhecer Glanderson (Juan Paiva), um garoto pobre e portador de deficiência cheio de talentos.

Antes de cada sessão, o videomaker e comediante Big Jaum participa de um bate-papo com o público. Nascido e criado em Guadalupe, Jaum é conhecido por seus videoclipes de rap e humor.

Na parte das oficinas (21 a 23/9), a cineasta Bete Bullara compartilha experiências sobre produção de curtíssima metragem entre outros temas. A organização do Festival do Rio escalou dois agentes culturais de cada território para atuarem como produtor e assistente.



O cineasta Jeferson De foi diretor de "Bróder" (melhor filme do Festival de Gramado em 2010), “M8” e “Doutor Gama”, o paulista tem uma íntima relação com a sétima arte desde a infância, da época em que seu pai era líder comunitário em Taubaté. A paixão o levou até a USP, onde foi o único aluno negro em sala de aula, no curso de cinema. Um salto na história, em agosto deste ano, ele estreou no Globoplay seu mais recente projeto cinematográfico, sobre a vida do advogado e abolicionista Luiz Gama, um dos personagens mais importantes da história brasileira



Programação



•Lona Terra



Dia 21 (terça), das 14h às 17h: oficina ”Realização de filme de curtíssima metragem”, com Bete Bullara.

Dia 26 (domingo), às 16h: exibição de “Correndo atrás”, de Jeferson De (Brasil, 2018); 12 anos.

Rua Marcos de Macedo s/nº, Guadalupe - 96439-9374. Inscrições e retiradas de ingressos com 1h de antecedência na bilheteria.



•Areninha Renato Russo



Dia 23 (quinta), das 18h às 21h: oficina “Leitura e criação de imagens ou como aprender a ver a forma diferente”, com Bete Bullara.

Dia 24 (sexta), às 19h: exibição de “Correndo atrás”, de Jeferson De (Brasil, 2018); 12 anos.

Parque Poeta Manuel Bandeira s/nº, Cocotá, Ilha - 98340-9660. Inscrições e retiradas de ingressos com 1h de antecedência na bilheteria.



•Arena Chacrinha



Dia 22 (quarta), das 18h às 21h: oficina “Realização de filme de curtíssima metragem”, com Bete Bullara.

Dia 25 (sábado), às 17h: exibição de “Correndo atrás”, de Jeferson De (Brasil, 2018); 12 anos.

Rua Soldado Elizeu Hipólito s/nº, Pedra de Guaratiba - 3404-7980. Inscrições e retiradas de ingressos com 1h de antecedência na bilheteria.