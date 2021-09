Brinquedo despenca e deixa duas pessoas feridas em parque de diversões em Niterói - Reprodução/Redes Sociais

Publicado 20/09/2021 14:39 | Atualizado 20/09/2021 17:51

Rio - Uma idosa, identificada como Jovelina da Silva, 62, e uma criança de 4 anos ficaram feridas, na tarde do último domingo (19), após acidente em um dos brinquedos do parque de diversões localizado no Campo de São Bento, em Icaraí, Zona Sul de Niterói. De acordo com o Corpo de Bombeiros, equipes do Quartel de Niterói foram acionadas às 15h30 para socorrer as vítimas que despencaram de uma altura superior a três metros.



A idosa foi levada ao Hospital Estadual Azevedo Lima (Heal), no Fonseca, atendida e liberada no mesmo dia. A criança sofreu ferimentos leves e foi liberada no local. De acordo com relatos de testemunhas, o brinquedo conhecido como "Carrossel de Elefantes", que faz movimentos circulares com cabines duplas erguidas, operava normalmente quando uma das cabines se desprendeu da base e despencou.

O caso foi registrado na 77ª DP (Icaraí). Testemunhas estão sendo ouvidas e diligências estão sendo realizadas para esclarecer o fato e apurar a causa e responsabilidade do acidente.

*Estagiária sob supervisão de Mário Boechat