Publicado 20/09/2021 19:28 | Atualizado 20/09/2021 19:50

Rio - Um possível atropelamento na estação de Quintino, no fim da tarde desta segunda-feira, provocou atrasos na circulação de trens do Ramal Santa Cruz. De acordo com a Agência de Estado de Transportes (Agetransp), as composições estão passando em apenas uma via no trecho entre Engenho de Dentro e Madureira por conta do incidente, o que impacta no tempo de viagem. A vítima foi socorrida com vida pelos Bombeiros.

Por conta da demora, passageiros usaram as redes sociais para reclamar da demora dos trens no ramal. "@SuperVia_trens o que está havendo com o trem do ramal Santa Cruz ? O trem para toda hora e fica tempos parado. Oq esta acontecendo?", publicou uma usuária no Twitter.

De acordo com a Supervia, o incidente aconteceu por volta das 17h50 e a circulação foi normalizada às 18h25.

A agentrasp apura os intervalos no ramal de Santa Cruz, que podem sofrer irregularidades em razão de um acesso indevido na estação de Quintino. Os trens circulam apenas por uma via no trecho entre Engenho de Dentro e Madureira. A agência está acompanhando a ocorrência. pic.twitter.com/DiyaDhRzak — AGETRANSP (@agetransp) September 20, 2021

