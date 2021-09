Detro-RJ identifica irregularidades no serviço da empresa contratada Rebocar Leilões - Divulgação

Publicado 20/09/2021 18:05

Rio - O Detro-RJ informou que vai notificar e multar a empresa contratada por licitação, a Rebocar Leilões, após denúncias de irregularidades no serviço. De acordo com uma denúncia veiculada pelo RJTV1, motoristas que tiveram o carro roubado ou rebocado para o pátio da Rebocar, em Vargem Grande, na Zona Oeste do Rio, não estão conseguindo recuperar os veículos, pois o local se encontra de portas fechadas.



Ainda na denúncia, um motorista que tentou recuperar um veículo disse que foi informado de um suposto problema no sistema da Rebocar. No entanto, em um outro informativo, repassado também por funcionários, os trabalhadores estariam de greve por atraso nos salários.

Esta não é a primeira reclamação do serviço da empresa contratada. Em fevereiro deste ano, um outro motorista se queixou de supostos furtos de peças de carro dentro do pátio. "Então galera fica aqui minha indignação, além de tomar um prejuízo de ser roubado, perder o dinheiro de um dia trabalhado, celular, e o carro... Isso não foi o pior. O pior de tudo é seu carro ser recuperado e dentro do pátio da Rebocar Leilões em Vargem grande, seu carro ser depenado", escreveu um motorista nas redes sociais. Na mensagem, ele diz que o kit gás do carro, ferramentas como macaco e chave de roda também foram roubados.

Nota do Detro-RJ

"O Detro-RJ informa que tomará as medidas cabíveis para notificar e multar a empresa contratada por licitação."

Procurada, a empresa Reboque Leilões não retornou o contato até o fechamento desta matéria.