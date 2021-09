Criminoso ferido é preso após atacar policiais militares do #12BPM no bairro São Lourenço, em Niterói. Com ele, a equipe apreendeu uma pistola calibre 9mm com "kit rajada", um rádio comunicador e drogas.



O socorro foi prestado ao Hospital Estadual Azevedo Lima.#PolíciaMilitar pic.twitter.com/fvBo6Z4vv7