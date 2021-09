Vacinação contra Covid-19 - Divulgação PMN - Foto Douglas Macedo

Publicado 20/09/2021 16:56

Rio - A Prefeitura do Rio anunciou, na tarde desta segunda-feira, que o intervalo de aplicação da segunda dose da Pfizer será reduzido para 21 dias em pessoas com mais de 50 anos. A decisão passa a valer a partir desta terça-feira, 21, apenas para aqueles que receberam a primeira dose no município do Rio.

A partir de amanhã, 21/09, todas as pessoas com 50 anos ou mais que tomaram a primeira dose da vacina da Pfizer na cidade do Rio terão o intervalo para a segunda dose reduzido para 21 dias ou mais.@Prefeitura_Rio pic.twitter.com/Hwq9L6vkGb — Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro (@Saude_Rio) September 20, 2021

Até o momento, há 184.023 cariocas acima de 50 anos que ainda não completaram o esquema vacinal. Dos 50 aos 59 anos, há 112.924 pessoas apenas com a primeira dose e 733.419 com o esquema completo. A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) do Rio aplicou a primeira dose ou a dose única em 99,1% da populaça carioca.