Carro faz conversão proibida e colide com BRT na Barra da Tijuca - Divulgação/BRT

Publicado 20/09/2021 16:42

Rio - Uma passageira do BRT ficou ferida após um veículo de passeio realizar uma conversão proibida na Avenida das Américas, na Zona Oeste do Rio, e provocar um acidente com o articulado, por volta das 14h desta segunda-feira. A colisão foi próximo à estação Parque das Rosas, sentido Jardim Oceânico.



A vítima foi atendida pelo SAMU no local e encaminhada a um hospital na Barra da Tijuca. Não foi informado o estado de saúde da passageira. Na última sexta-feira (17), em menos de três horas, dois acidentes envolvendo os articulados do BRT e veículos de passeio prejudicaram o trânsito

O primeiro aconteceu próximo à estação Rede Sarah, na Avenida Embaixador Abelardo Bueno, na Barra da Tijuca. O segundo acidente aconteceu na linha 46 (Penha x Alvorada Expresso), quando o articulado circulava no corredor Transcarioca, sentido Barra da Tijuca. Não houve registro de feridos nessas duas situações.

Somente este ano, 120 articulados foram retirados de operação devido a colisões provocadas por infrações de outros motoristas nas pistas exclusivas. São avanços de sinal, conversões proibidas e invasão à canaleta. Dependendo da avaria, o BRT pode ficar de um dia a uma semana na garagem até que possa voltar a circular. O prejuízo mensal estimado com esse tipo de acidente é de cerca de R$ 80 mil.

O BRT Rio lembra que realiza campanhas permanentes em suas redes sociais, alertando para os perigos da invasão à pista exclusiva, do avanço de sinal e da conversão proibida, e reitera a conscientização necessária por parte de todos - motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres - para evitar esse tipo de acidente.