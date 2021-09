Veículo cruzou a faixa exclusiva dos ônibus articulados do BRT e foi atingido na lateral - Divulgação

Publicado 17/09/2021 19:48 | Atualizado 17/09/2021 19:49

Rio - Um ônibus do BRT foi atingido, no início da noite desta sexta-feira, por um carro que cometeu infração de trânsito e colidiu com o coletivo, no Campinho, na Zona Norte do Rio. O veículo de passeio teria feito uma conversão proibida e entrado na frente do coletivo, provocando o acidente, sem feridos. O articulado da linha 46 (Penha x Alvorada Expresso) circulava no corredor Transcarioca, sentido Barra da Tijuca.

O acidente, que ocorreu por volta das 18h30, foi o segundo em menos de três horas. Segundo o Consórcio BRT-Rio, mais cedo, às 16h30, um motociclista que fazia serviço de entrega de aplicativos cometeu a mesma infração e provocou uma batida com um articulado, próximo à estação Rede Sarah, na Avenida Embaixador Abelardo Bueno, na Barra da Tijuca.

Com as duas colisões, a concessionária afirma que já são 118 articulados fora de operação só este ano devido à imprudência de motoristas que invadem faixas exclusivas do BRT. O motorista da moto ficou ferido e foi atendido pelos bombeiros.