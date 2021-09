Rafael Luz Souza, conhecido como Pulgão - Reprodução

Publicado 17/09/2021 19:04

Rio - A Vara de Execuções Penais da Justiça do Rio autorizou a transferência do ex-inspetor da Polícia Civil acusado de chefiar milícia Rafael Luz Souza, o Rafael Pulgão, de cadeia em Niterói para o presídio de Bangu 1, em Bangu, na Zona Oeste do Rio. O criminoso está na Cadeia Pública Constantino Cokotós e será levado para a unidade prisional do Complexo de Gericinó, de segurança máxima.

O criminoso cumpre pena de 15 anos de prisão por chefiar bando paramilitar que controla a comunidade da Carobinha, em Campo Grande. Pulgão também lideraria comunidades em Realengo, Bangu e Padre Miguel, na mesma região. O preso era desafeto de Wellington da Silva Braga, o Ecko, com quem disputava territórios na Zona Oeste.

A mudança do ex-inspetor da Polícia Civil acontece pouco tempo após intensificar a guerra entre as milícias de Danilo Dias Lima, o Tandera, e Luiz Antônio da Silva Braga, o Zinho, irmão do Ecko. Guerra entre os bandos segue aterrorizando moradores da região.



A prisão



Pulgão está preso desde julho de 2018. À época, ele foi preso surpreendido em carro roubado com comparsas quando saía de boate na Barra da Tijuca. Agentes da Corregedoria da Polícia Civil foram os responsáveis pela prisão, que também resultou na apreensão de cinco fuzis, três pistolas, uma metralhadora aérea e munição de diversos calibres.