Coronavírus. Na foto, o Consulado da China no bairro de Botafogo.Zona Sul do Rio. - Estefan Radovicz / Agencia O Dia

Coronavírus. Na foto, o Consulado da China no bairro de Botafogo.Zona Sul do Rio. Estefan Radovicz / Agencia O Dia

Publicado 17/09/2021 17:33

Rio - Câmeras de segurança da Rua Muniz Barreto, em Botafogo, na Zona Sul do Rio, flagrou um homem atirando um artefato explosivo caseiro contra o Consulado da China, na noite desta quinta-feira (16). Nas imagens, é possível ver um homem com calça, blusa, casaco e boné preto, além de uma máscara de proteção da mesma cor, que tira o objeto do bolso e o atira, correndo do local em seguida. Não houve feridos, mas o Consulado sofreu danos. Ainda não há informações sobre o que teria motivado o ataque.

De acordo com a Polícia Militar, equipes do 2º BPM (Botafogo) foram informadas sobre um homem ter atirado o artefato explosivo contra o Consulado e encaminhou o caso para a Polícia Federal. Entretanto, o ataque foi registrado pela 10ª DP (Botafogo). Exames periciais foram realizados pelo Instituto de Criminalística Carlos Éboli (ICCE) e pelo Esquadrão Antibomba. Agentes requisitaram e analisam imagens de câmeras de monitoramento que registraram a ação para identificar o autor. Testemunhas estão sendo ouvidas. As investigações estão em andamento.