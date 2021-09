Confronto entre a PM e criminosos em São Gonçalo - Divulgação / Redes Sociais

Confronto entre a PM e criminosos em São GonçaloDivulgação / Redes Sociais

Publicado 17/09/2021 16:04 | Atualizado 17/09/2021 17:25

Rio - A Polícia Militar e criminosos entraram em confronto na tarde desta sexta-feira no bairro Marambaia, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio. De acordo com a PM, equipes do 7º BPM (São Gonçalo) realizavam uma blitz na região, quando foram atacados a tiros.

Ainda segundo a corporação, houve confronto, porém, ninguém ficou ferido. Os criminosos que participaram da ação conseguiram fugir do local. Em imagens divulgadas nas redes sociais, é possível ver diversas viaturas da polícia e um corre corre.