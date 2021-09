Criminosos atearam fogo em pneus na Rua Coronel Tamarindo, em Bangu - Reprodução/Twitter

Criminosos atearam fogo em pneus na Rua Coronel Tamarindo, em BanguReprodução/Twitter

Publicado 17/09/2021 16:18

Rio - Policiais militares do 14º BPM (Bangu) tiveram que intervir em uma barricada em chamas, nesta sexta-feira (17), na Rua Coronel Tamarindo, no viaduto de Bangu, na Zona Oeste, ordenada pelo tráfico de drogas que atua na Vila Aliança. Segundo a PM, os pneus em chamas obstruíram os acessos a via. A situação foi controlada pelos agentes e o viaduto liberado para o trânsito. O policiamento está sendo reforçado na região.

Policiais militares do #14BPM tiveram que intervir em uma barricada em chamas no Viaduto de Bangu ordenada pelo tráfico de drogas que atua na Vila Aliança. #PMERJ pic.twitter.com/FQFmeGAKQu — @pmerj (@PMERJ) September 17, 2021

A PM informou que reforçou o patrulhamento no entorno das comunidades de Bangu após a ação dos criminosos ligados ao tráfico de drogas de Bangu e Senador Camará.



Além do viaduto de Bangu, outras vias do bairro foram fechadas pelos criminosos, que seguem ateando fogo em barricadas. Policiais militares permanecem atuando e liberando as vias, conforme são fechadas.

Criminosos insistem em fechar vias ateando fogo em barricadas em Bangu, na #ZonaOeste, mas policiais militares do #14BPM que estão no cerco da operação permanecem atuando e liberando as vias imediatamente. #PMERJ pic.twitter.com/Xxka5Lc8ET — @pmerj (@PMERJ) September 17, 2021 Moradores do bairro ainda relataram nas redes sociais que ouviram muitos tiros na região. Moradores do bairro ainda relataram nas redes sociais que ouviram muitos tiros na região.