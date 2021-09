Feira de adoção de pets irá acontecer neste sábado (18) - Divulgação / RJPET

Feira de adoção de pets irá acontecer neste sábado (18)Divulgação / RJPET

Publicado 17/09/2021 21:18

Rio - O Carioca Shopping, empreendimento administrado pela Aliansce Sonae na Zona Norte do Rio, realiza mais uma edição da Feira de Adoção Pet, neste sábado (18), das 15h às 19h, no 2º piso, em frente à Renner. A iniciativa é uma parceria com a ONG Entre Pegadas, que promove a adoção de cães e gatos, todos castrados e vacinados.



Além da possibilidade de adotar os cerca de 10 animais que estarão em exposição, um painel trará fotos de outros pets que também estão à procura de um novo lar. Quem não puder adotar, pode ajudar com a doação de itens, como ração para cães e gatos, coleiras, potes para comida e água, medicamentos, toalhas, cobertores, jornais e materiais de limpeza.



Para adotar um amigo de quatro patas, é necessário ser maior de 21 anos e levar original e cópia de RG, CPF e comprovante de residência. Antes da adoção, os interessados passam por uma entrevista de avaliação.



O Entre Pegadas objetiva desenvolver iniciativas de boas práticas relacionadas à proteção e ao bem-estar animal, amparando animais e apoiando também o trabalho de protetores independentes do Rio de Janeiro.

“O objetivo da campanha é estimular que as pessoas se interessem não só por adotar os animais que estão na feira, mas que entendam a importância da adoção responsável e busquem por outros animais posteriormente. É bem comum que visitantes nos procurem durante o evento para obter informações sobre as necessidades e cuidados fundamentais com os pets e retornem em outras edições da feira prontos para adotar, após adequarem a casa e se certificarem de estar tudo certo para receber seu novo amigo em um ambiente seguro”, afirma Cristina Malafaia, diretora do projeto Entre Pegadas.



Além de participar da campanha, os visitantes podem visitar a loja Pet Solidária, que fica no 2º piso e faz parte das ações do projeto. A loja vende uma série de produtos para pets, como coleiras, guias, comedouros e bebedouros, roupinhas, acessórios e brinquedos. Toda a renda obtida com a venda dos produtos é revertida para os animais amparados pelo projeto Entre Pegadas.



Serviço



Data: 18 de setembro (sábado)



Horário: das 15h às 19h



Local: Carioca Shopping – 2º piso



Endereço: Avenida Vicente de Carvalho, 909 – Vila da Penha – Rio de Janeiro/RJ



Entrada Gratuita