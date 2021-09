Equipes do Procon - Prefeitura de Búzios

Equipes do Procon Prefeitura de Búzios

Publicado 17/09/2021 21:12

Rio - O serviço itinerante do Procon Carioca, órgão vinculado à Secretaria Municipal de Cidadania, vai percorrer bairros da zona norte e oeste da cidade, em setembro. Entre os dias 21 e 30 de setembro, as equipes vão atender em Marechal Hermes, Penha, Praça Seca e Vila da Penha. O atendimento será sempre das 10h às 16h.

Os consumidores interessados em registrar reclamações ou esclarecer dúvidas sobre seus direitos devem levar cópia dos documentos pessoais, além dos comprovantes de compra do produto ou do serviço contratado, como boletos e notas fiscais.

Durante o atendimento, as queixas serão encaminhadas diretamente às empresas, que terão um prazo de dez dias para solucionar as questões. Representantes da Light também estarão presentes na ação 'Procon nos Bairros' para atendimento ao consumidor.

"É a Prefeitura do Rio trabalhando sem trégua para o melhor atendimento às demandas do cidadão", afirma o secretário de Cidadania, Renato Moura.

Confira o calendário e não perca a chance de solucionar o seu problema:

21 de setembro (terça-feira) - Marechal Hermes - Praça Montese (próximo à estação do trem)



23 de setembro (quinta-feira) - Penha - Rua dos Romeiros com Av. Antenor Navarro



28 de setembro - (terça-feira) - Praça Seca - Praça Seca, 51 (em frente à loja Giro)



30 de setembro(quinta-feira) - Vila da Penha - Largo do Bicão (Av. Brás de Pina).