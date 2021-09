Dados atualizados sobre a covid-19 nesta 4ª feira, dia 15, em Volta Redonda - Reprodução

Publicado 17/09/2021 20:40 | Atualizado 17/09/2021 20:43

Rio - A Secretaria de Estado de Saúde do Rio (SES) informou que registrou, até esta sexta-feira, 1.161.682 casos confirmados e 64.677 óbitos por coronavírus no estado. Nas últimas 24 horas, foram contabilizados 500 novos casos e 205 mortes. A taxa de letalidade da covid-19 no Rio está em 5,57%, a maior do país. Entre os casos confirmados, 1.094.963 pacientes se recuperaram da doença.



Segundo o painel de dados desenvolvido pela pasta, a taxa de ocupação de Unidades de Terapia Intensiva (UTI) para a covid-19 no estado é de 57,4%. Já a taxa de ocupação nos leitos de enfermaria é de 41,0%. No momento, a fila de espera por um leito de UTI tem 6 pessoas e a de enfermaria, 7.

Região que inclui a cidade do Rio tem menor nível de risco desde fevereiro

O estado teve redução de 32% nas internações por Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) e de 24% no número de óbitos provocados pela Covid-19. Os números fazem parte da 48ª edição do Mapa de Risco da Covid-19, divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde (SES), no início da noite desta sexta-feira. O resultado coloca o estado, pela terceira semana consecutiva, na classificação geral de baixo risco (bandeira amarela).



Segundo o Mapa, a Região Metropolitana l, onde está concentrada a maior parte da população e das unidades de saúde da rede SUS, não entrava em bandeira amarela desde fevereiro, pouco antes da nova onda do vírus. A análise desta semana compara as semanas epidemiológicas 35 (29 de agosto a 4 de setembro) com a 33 (15 de agosto a 21 de agosto).