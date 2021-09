Três PMs foram baleados nesta sexta na Baixada Fluminense: um deles morreu - Divulgação

Publicado 17/09/2021 19:22

Rio - Um policial militar foi morto ao reagir a uma tentativa de assalto na Avenida Presidente Kennedy, próximo a uma agência bancária de Gramacho, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, na manhã desta sexta-feira. Ele não teve a identidade revelada. Na mesma ação, o também PM Leandro da Silva Gomes, de 31 anos, foi baleado superficialmente no peito e na mão esquerda. Os dois estavam de folga.



Durante a troca de tiros, o jovem Diego dos Santos Felipe, de 26 anos, que passava pelo local, também foi baleado, no rosto, no peito e no abdome. Ele foi socorrido no Hospital Municipal Moacyr do Carmo, mas não resistiu aos ferimentos. Segundo a Secretaria municipal de Saúde de Caxias, ele sofreu parada cardiorrespiratória e foi reanimado. O jovem chegou a ser encaminhado ao centro cirúrgico, mas faleceu por volta de 13h30.



O PM Leandro da Silva Gomes também foi encaminhado para o Hospital Moacyr do Carmo. Segundo a Secretaria municipal de Saúde de Caxias, ele está internado e tem quadro de saúde estável.



PM baleado em Nova Iguaçu



Também nesta sexta-feira, o policial militar Luiz Roberto Nascimento foi baleado na barriga e na região pélvica durante tentativa de assalto no Morro da Cocada, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Ele foi socorrido no Hospital Geral de Nova Iguaçu (HGNI). Segundo a prefeitura local, ele passou por cirurgia de emergência e está em pós-operatório, sendo acompanhado pela equipe de cirurgia geral. O estado de saúde é grave, mas estável.

Segundo levantamento do Instituto Fogo Cruzado, foram baleados 135 agentes de segurança na Região Metropolitana do Rio neste ano. Desses, 59 morreram. Do total de baleados, 107 são policiais militares: 43 morreram.